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Ahır ve ağıl projeleri hibe başvuruları başladı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, hayvan barınaklarının modernize edilerek üretim, kalite ve hayvan refahının artırılması gibi amaçlarla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan DAP Projesi ahır ve ağıl hibelerinde 2017 yılı başvuruları başladı. Uygulanan program ile bölgede hayvancılığın geliştirilmesi ve yetiştiricilerin desteklenmesi öngörülüyor.

Konuyla ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması yayınlayan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, yetiştiricilerin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. İl Müdürü Şahin açıklamasında; "DAP projesi hayvancılık işletmelerinin desteklenmesi kapsamında hibe programına başvurular başlamıştır. Yetiştiricilerimiz başvurularını 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında yapabileceklerdir. Programa başvurabilmek için yetiştiricilerin ve yatırımcıların bazı şartları taşıması gerekmektedir. Gerçek / Tüzel kişiler başvuru tarihinden en az 1 yıl önce Bakanlık sistemine (Türkvet / Koyun keçi kayıt sistemi) kayıtlı olması gerekmektedir. Gerçek/ Tüzel kişiler Başvuru tarihinde; en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun- keçi kapasiteli aktif işletmesi olması gerekmektedir. Başvuru yapılacak arazi yatırım yapacak kişiye ait olmalı ve üzerinde ipotek olmamalıdır. Olmadığı durumlarda yatırım yerinin eş, birinci derecede akrabalara ve kardeşlere müstakil tapu ile ait olması durumunda, alınacak muvafakat ve muhtar onayı ile inşaat yapılabilecektir. Üzerine yeni inşaat yapılacak arsanın birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın, yatırımcıya yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge ile sahibi oldukları arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu gösterir noter tasdikli belgeler istenecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirketi ve anonim şirketler başvurabilir. İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri başvurabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkürleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları başvuramazlar. Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar başvuramazlar. 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 23. Maddesi hükümleri uygulananlar başvuramazlar. İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar başvuramazlar. Yüz kızartıcı suçtan hüküm giyenler başvuramazlar" dedi.

İl Müdürü Murat Şahin bu şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin 31 Mart 2017 tarihine kadar programa başvurmak suretiyle hibe alabileceklerini söyledi. Başvuru yapacaklara seslenen İl Müdürü Şahin, başvuru için son günün beklenmesinin yanlış olacağını, olası eksikliklerin giderilmesi adına yetiştiricilerin erken başvurmalarının kendi leyhlerine olacağını ifade etti. Daha ayrıntılı bilgi için İl Müdürlüğünün Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne başvurulmasını isteyen Şahin, programın Erzincan adına bir fırsat olduğunu kaydetti.

(FG-AA-Y)



13.01.2017 15:49:09 TSI

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