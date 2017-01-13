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Yunus Emre Mahallesi sorumluluk alanı Huzur toplantısı yapıldı

13 Ocak 2017 Cuma, 15:45
Yunus Emre Mahallesi sorumluluk alanı Huzur toplantısı yapıldı
Yunus Emre Mahallesi sorumluluk alanı Huzur toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı ile Yunus Emre Mahallesi Akşemsettin Kız Kuran Kursunda kursiyerler ile birlikte sorumluluk alanı huzur toplantısı yapıldı. Toplantıda polis-halk ilişkilerinin önemi, ev ve işyeri hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler, kamera ve alarm sisteminin caydırıcılığı, şüpheli şahıs ve şüpheli araçların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemi, telefon ve internet dolandırıcılığı ile 155 Polis hattının etkin kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Düzenlenen toplantıda belirtilen sorunlar ve önerilerin ilgili kurumlar ve emniyet birimleri tarafından çözüme kavuşturulması kararlaştırıldı.
(FG-AA-Y)

13.01.2017 15:49:46 TSI
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