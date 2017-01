YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmangazi'de 2017 açılış ve temel atma yılı olacak

BURSA (İHA) - Başta kentsel dönüşüm olmak üzere 2016 yılında birçok alanda hayata geçirdiği projeler ile ilçeyi adeta şantiye alanına çeviren Osmangazi Belediyesi, 2017 yılında da yatırımlara hız kesmeden devam edecek.

Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, Osmangazi Kapalı Atletizm Salonu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Demirtaş Meydanı gibi dev bütçeli işlerin temelini atarak 2016 yılında ses getiren Osmangazi Belediyesi, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Osmangazi Belediyesi Hacı Akkadın Tarman İlkokulu ve Ortaokulu'nu öğrencilerin hizmetine sunarak da eğitim alanında başarılara imza attı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı hizmete açan, Osmangazi'yi Bilgi Evleri ile donatan, her köye park ve spor tesisi kazandıran, ayrıca Hisar Arkeopark Projesi, Tarihi Bursa Evleri Kültür Adası Projesi ve de İç Fidan Han Rekontstrüksiyon Projesi ile tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Osmangazi Belediyesi, 2017 yılında da büyüklü küçüklü yüzlerce projeye imza atarak Osmangazi'ye değer katacak.

Soğanlı'da konutlar 2017'de teslim edilecek

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye'de dönüşüme ışık tuttuğu Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bin 769 konut ve 202 ticaret merkezinin inşaatı 2017 yılında tamamlanacak. Toplam 42 hektar alan üzerinde 4 bölüm olarak uygulanan projede hayata değer katan her şey Bursalılarla buluşacak. Yeşil alanları, açık ve kapalı otoparkları, çevre yoluna bağlantısı, alışveriş mekanları ile kendi yaşama alanını yepyeni mimari çizgilerle yorumlayan Soğanlı Kentse Dönüşüm Projesi, Bursa'da gerçek dönüşümün ilk örneği olarak yerini alacak.

Osmangazi Belediyesi'nin 2017 yılına damga vuracak yatırımlarından birisi de Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi olacak. Bursa'yı özlenen kent meydanına kavuşturacak proje için bölgedeki binaların ve işyerlerinin tamamına yakını kamulaştırılırken, yürütülen yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte 2017 yılı içerisinde ilk kazma vurulacak. Kent Meydanı'nın şu anda Bursa'nın en kıymetli yeri olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Burada bizim bir hayalimiz var. Hedefimiz meydanın altından geçen caddeyi yol altına alarak meydan ile alt taraftaki mahalleleri üstten birleştirip bir yaya aksı oluşturabilmek" dedi.

Demirkapı bakanlıktan onay bekliyor

Osmangazi Belediyesi, Soğanlı'nın ardından kentsel dönüşüm çalışmalarında ikinci perdeyi Demirkapı projesi ile açacak. Son şeklini alan proje, konutları, ticari alanları, sosyal donatı ve yeşil alanları ile Uludağ eteklerindeki Demirkapı Mahallesi'nin çehresini tamamen değiştirecek. Uludağ eteklerinde toplam 68 bin 929 metrekarelik alanda gerçekleştirilecek Demirkapı Kentsel Dönüşüm Projesi Türkiye'ye rol model olacağını vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Demirkapı projemiz hazır. Son şeklini verdiğimiz projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayını bekliyoruz. Bakanlığın onaylamasının ardından çalışmaları başlatacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğini taşıyan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin kaba inşaatı tamamlanırken, kubbenin yerleştireceği çatı kısmındaki çalışmalarda da sona gelindi. Bursa'nın fethi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu yansıtacak olan müzenin, görsel bölümünü oluşturan panoramik resim ve 3 boyutlu platform çalışmalarında detaylar ortaya çıktı. Panorama Bursa 1326, bütün detaylarıyla ziyaretçilere tarih içinde 3 boyutlu bir yolculuk yapma imkanı sunacak. Müzeyi 2017 yılı sonunda hizmete açacaklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Panorama 1326 Bursa şehrimizin tanıtımı ve tarihin anlatımı adına güzel bir eser olacak" dedi.

Hisar'da tarih canlanacak

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın ilk yerleşim yeri olan Hisar İçi'nin korunup yaşatılması, özgün özellikleriyle geleceğe aktarılması, eski Bursa'nın ortaya çıkartılması adına 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesini hayata geçiriyor. Projenin ilk etabı olan Oruçbey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma projesi, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Başkan Dündar, Bursa'nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar içerisinde gerçekleştirilecek dönüşümün ilk etabı olan Oruçbey Caddesi Cephe Sağlıklaştırma projesi ile ilgili ihalenin kısa süre içerisinde yapılarak, bölgenin tarihi dokusunun yeniden gün yüzüne çıkartılacağını söyledi. Çalışmaların yakın zamanda başlayacağını belirten Başkan Dündar, yürütecekleri çalışmalarla bölgeyi açık hava müzesine dönüştüreceklerini ifade etti.

Osmangazi Belediyesi, 2017 yılında temeli atılması planlanan Kaliteli Hayat Merkezi ile yine bir ilke imza atacak. Büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye'de bir ilk olacak merkez, Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya değer katacak 16 vizyon projesinin arasında yer alıyor. Demirtaş Mahallesi'nde 14 bin 163 metrekare alan üzerinde bir kampus şeklinde projelendirilen merkezde; modern, konforlu ve yaşlıların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek 200 yatak kapasiteli huzurevi yer alacak. Aynı zamanda Alzheimer hastaları için günlük bakım ve destek merkezi bulunacak. Bahçesi, peyzajı ve tüm çevre düzenlemeleri yaşlılar ile engellilerin rahat hareket edeceği şekilde tasarlanan merkezin bir bölümü de engelli vatandaşlarımıza günlük bakım ve destek hizmeti verecek.

