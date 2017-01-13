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Başkan Büyükkılıç ve ekibi Küçük Mustafa Mahallesi'nde

13 Ocak 2017 Cuma, 15:48
Başkan Büyükkılıç ve ekibi Küçük Mustafa Mahallesi'nde
Başkan Büyükkılıç ve ekibi Küçük Mustafa Mahallesi'nde

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Küçük Mustafa Mahallesi'nde Cuma namazı sonrası esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, Küçük Mustafa'nın şehrin orta bölümünde çarşı bölgesine yakın ama 1960 ile 70 yıllarında yapılmış binaları ile şehrin merkezinde yer alan bir semt olduğunu söyledi.
Küçük Mustafa Mahallesindeki Cuma programına Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Daire müdürleri ile mahalle muhtarları da iştirak etti.
Mesken ağırlıklı bir mahalle
Belediye yatırım ve hizmetleri ile Küçük Mustafa Mahallesinin adeta gelişerek yenilendiğini ve geliştiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç "Her hafta bir mahalleyi gezerek yapılan çalışmalar ile yapılması gerekenleri tespit etmek için ekip olarak geziyoruz. Fen, İmar, Park ve Bahçe, Zabıta ekiplerinin katıldığı bu mahalle gezileri son derece faydalı olmaktadır. Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkânı buluyorum. Bugün Küçük Mustafa mahallesini gezerek esnaf ile sohbet ettik. Esnaflarımızın sorun ve dileklerini dinledik. Belediyemizce yapılan yatırımları yerinde inceledik. Küçük Mustafa Mahallesi şehrimize en yakın olan ancak bu zamana kadar maalesef imar hareketliliğinin olmadığı bir boyuttaydı. Belediye yatırımları ile şimdi hak ettiği yerini almaktadır" dedi.
Özel sektör kentsel dönüşümü başlattı...
Küçük Mustafa mahallesinde soksak ve kaldırım yenilemesi yaptıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Küçük Mustafa Mahallesi'nde yapımı devam eden çalışmalar ile kentsel dönüşüm projesi kapsamında gelişerek yenileneceğini kaydetti.
Küçük Mustafa Mahallesi gelişiyor ve değişiyor
Mahallede halkı ve esnaflarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesinin çalışmaları ve hizmetleri ile her an her yerde olduğunu sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)

13.01.2017 15:51:40 TSI
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