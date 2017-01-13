Yerköy İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Mumcu, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti
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Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yerköy İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Mumcu, Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek muhtarlarla bir süre sohbet etti ve mahallelerin asayiş sorunları hakkında fikir alış verişinde bulundu.
Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Yerköy İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Mumcu, mahallelerde halkın sorunlarını ve güvenlik zafiyetlerini en iyi bilenlerin muhtarlar olduğunu söyledi.
Yerköy'ün genel itibariyle sakin bir ilçe olduğunu ancak zaman zaman münferit olaylara rastlandığını ifade eden Mumcu, "Bunlarında önüne geçebilmek için her türlü bilgiye ve yardıma hazırız. Bu yapılan fikir alışverişleri Yerköy'ün daha yaşanabilir bir kent olmasına katkı sağlayacaktır. Muhtarlarımızla Yerköy'ün diğer sorunları gibi güvenlik konularını da rahatlıkla konuşabiliriz" dedi.
Yerköy Mahalle Muhtarları ise Yerköy İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Mumcu'nun Dernek binasına gelerek kendilerini ziyaret etmesinden memnunluk duyduklarını belirterek, "Yerköy'ün ve halkımızın tüm sorunlarında olduğu gibi güvenlik konularında da muhtarlar olarak daha duyarlı hareket edeceğiz. Sonuçta bu ilçe bizim ve onun refahı için tüm kurumlarımızla birlikte çalışacağız" şeklinde konuştular.
(BMG-AÖ-Y)
13.01.2017 15:51:52 TSI
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