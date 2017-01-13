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MTTB'nin 'Gençlik Buluşmaları' devam ediyor

13 Ocak 2017 Cuma, 15:48
MTTB'nin 'Gençlik Buluşmaları' devam ediyor
MTTB'nin 'Gençlik Buluşmaları' devam ediyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatya Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ile Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı 'Gençlik buluşmaları' bu hafta AbdulKadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesinde yapıldı.
MTTB İl Başkanı Mehmet Sağdıç ve Eyüp Sultan Cami İmamı Talha Toğrulca'nın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, öğrencilere dergi ve kitap dağıtımı yapıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan MTTB İl Başkanı Mehmet Sağdıç, "Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi olarak Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile başlatmış olduğumuz protokol gereği İdeal Gençlik Buluşmalarında her hafta bir lise pansiyonunda ya da lise de öğrenci kardeşlerimizle buluşup gençlerin hedefleri idealleri için yol haritası gösterip neler yapabileceklerinin farkına varmaları için yazarlar hocalarla buluşturup bir muhabbet yapıyoruz. Program içerisinde gençlere dergi be kitap hediyelerimiz oluyor. Bu hafta Abdülkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesinde öğrencileri ile buluşup onların edebiyat, sanat, sosyal alanlarında neler yapabilecek durumlarını ele aldık. Eyüp Sultan Cami İmamı Talha Toğrulca konuşmacı olarak program da yer aldı" diye konuştu.
(MT-AOA-Y)

13.01.2017 15:52:03 TSI
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