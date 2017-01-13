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Yozgat'ta 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' anlatıldı



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Haber : Bahadır Muhlis Gökgül

Kamera : Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 6 Ocak 2017 tarihinde Konya'dan başlattığı "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programının bugün ki durağı Yozgat oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Yozgat'ta işçiler, işverenler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı öncülüğündeki heyet ilk olarak Yozgat'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Bağlı ve ekibi çalışma hayatı konusunda esnafı bilgilendirdi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Yozgat SGK İl Binası'nda basın toplantı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ve Daire Başkanı İsmail Gültekin, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü İsmail Yılmaz, İŞ-KUR Daire Başkanı Sinan Temur, Yozgat SGK İl Başkanı Bilal Keskin katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" ilan ettiğini hatırlatan Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Milletinin içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurarak milli seferberlik ilan etmişlerdi. Bu milli seferberlik, her kurumun kendi içerisinde işini en iyi şekilde yapması gereken kamu hizmetini yürütmesi ve halkla bütünleşmesi olarak işaret bulunulmuştu. Çalışma hayatının bütün paydaşlarıyla bir araya gelme, sorunlarını dinleme ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak onlara sunduğumuz hizmetlerin tanıtımını yapmak, darboğazları tespit etmek ve sorunları yerinde tespit etmek için yapılmış bir program. Bu günde Sayın Bakanımızın talimatıyla 10 ilde çalışma hayatında milli seferberlik programına devam etmekteyiz" dedi.

Ülkede düzenlenen Milli Seferberlik Programının amacından bahseden Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak hizmetlerimizi, faaliyetlerimizi paydaşlarımız olan işçilerle, işverenle ve emeklilerle paylaşmaktır. Onların sorunlarının taleplerini alarak onları ilgili mercilere iletmektir. Bir nevi halka gidip halka hesap vermektir. Çünkü bize verilen talimat; bürokrat vatandaşın hizmetçisidir. İdare vatandaşa hizmet için vardır. Bu hizmeti etkin verimli sunuyor muyuz, hizmet sunumunda dar boğaz var mı bunu yerinde tespit etmektir" şeklinde konuştu.

Son olarak kayıt dışı işçi çalıştırma ile ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Bağlı, "Kayıt dışı çalıştırmak öncelikle bir insan hakları ihlalidir. Kısa vadede işveren için karlı gibi gözükse de uzun vadede ekonomik dengeleri bozan bir durumdur. Ciddi mağduriyetlere sebebiyet vermektedir. Kayıt dışılıkta bir puan aşağı indirirsek SGK'ya 2 Milyar TL ek katkı sağlanır. Şu anda kayıt dışı istihdam yüzde 34'lerde. Bu 2 milyarı SGK emekliye verecek ve daha iyi sağlık hizmet sunacak. Onun için kayıt dışılık ciddi bir problemdir" ifadelerine yer verdi.

(BMG-AÖ-Y)



13.01.2017 15:52:22 TSI

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