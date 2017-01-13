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Cephanelik tesislerinden 100 bin sporcu yaralandı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından amatör spora yapılan en büyük yatırım olan Cephanelik Spor Tesisleri'nden 100 bin sporcunun yararlandığı öğrenildi.

FİFA standartlarında yaptırılan ve Bekirpaşa bölgesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yararlandığı Cephanelik Spor Tesisleri'nde futbol sahası, güreş, jet kune do gibi spor dalları için salonlar, açık tenis kortları, basketbol ve voleybol alanları bulunuyor. Tesisler sayesinde spor kulüplerinin FİFA standartlarında bir ortamda çalışma yapma imkanına kavuştuğu kaydedilerek" Cephanelik Tesisleri sadece bölge kulüplerine hizmet etmiyor, diğer bölgelerden gelen kulüplere de hizmet veriyor. Bölgedeki okulların bir çoğu beden eğitimi derslerini burada yapmaktadır. Milli Takım seçmeleri ve Bölgesel Lig maçlarına da ev sahipliği yapan tesislerde 2016 yılı içinde 510 resmi 75 özel maç oynandı" denildi.

(RFK-Y)



13.01.2017 15:57:23 TSI

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