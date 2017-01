YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray Belediyesi'nden iş yerlerinde ölçü ve tartı uyarısı

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ticaret amaçlı ölçü ve tartı aleti bulunan iş yeri sahiplerinin, 2 yılda bir beyanname ve damgalama bildirim verme süresinin 28 Şubat 2017 tarihinde mesai saati bitiminde sona ereceği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanununa göre; iş yerlerinde ticaret amacıyla kullanılmakta olan her türlü ölçü ve tartı aletleri için her 2 yılda bir dilekçe ile müracaat etme ve damgalama mecburiyeti bulunmaktadır. Bu nedenle; açık ve kapalı pazar yerlerinde, kapasitesi 2000 kg altında olan otomatik olmayan tartı ve ölçü aletlerinden; masa tipi, asmalı, ibreli ve elektronik teraziler, mekanik, elektronik baskül ve kantarları, hububat ve sıvı ölçekleri ile uzunluk ölçüleri kullanan pazarcılar, diğer sabit iş yerlerinden, kapasitesi 2000 kg altında olan mekanik tartı ve ölçü aletlerinden; masa terazileri, ibreli teraziler, asma terazileri, tek kollu baskül ve kantarları, hububat ve sıvı ölçekleri ile uzunluk ölçüleri kullanan iş yerleri, 2 Ocak 2017-28 Şubat 2017 tarihleri arasında Belediyemiz Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu'na dilekçeleri ile müracaat ederek damgalama işlemlerini yaptırabilirler. İş yeri sahiplerini cezalı duruma düşmemeleri için 2 Ocak 2017 - 28 Şubat 2017 tarihleri arasında Eras İş Merkezi zemin katta bulunan Ölçüler ve Ayarlar Memurluğu'na müracaat etmeleri önemle duyulur."

