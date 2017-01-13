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Mutki Müftülüğünden Halep'e yardım



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Mutki Müftülüğü tarafından toplanan yardımlar, dualar eşliğinde Halep halkına gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın başlattığı "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyasına Mutki Müftülüğü büyük destek verdi. Bugün Cuma namazı sonrası Merkez Camii önünden yapılan uğurlama töreninde konuşan Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç, milletimizin her zaman mazlumun ve mağdurun yanında yer aldığını ifade ederek, bu konvoyun hazırlanmasında katkısı bulunan başta din görevlileri olmak üzere, yaşlı-genç, kadın-erkek herkese teşekkür etti.

Mutki Müftüsü Cemil Meriç ise; toplumdan herkesimin, hatta çocukların da bu kampanyaya katıldıklarını ifade ederek, "Devletimizin başlattığı bu büyük yardım seferberliğine biz de Mutki olarak katılıyoruz. Halep'te insanlık ölmesin sloganımızdır. Bizim insanımız hakikaten ensardır. Rabbim muhacirlikten muhafaza eylesin bizi. Bizim insanımız, Haiti'deki depremzedelere el uzattı. Önceki gün Doğu Türkistan'daki soydaşlarımıza el uzattı. Bugün de başta Suriye olmak üzere bütün Ortadoğu'daki dindaş mazlum ve mağdurlara ensar elini uzatmaktadır. Mazlum ve mağdur durumda olan Halep insanının yanındayız ve her zaman onlarla beraber olacağız inşallah" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yardım kamyonu dualarla uğurlandı.

(VO-MSA-Y)



13.01.2017 15:58:38 TSI

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