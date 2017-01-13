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İl Tarım Müdürü'nden Başkan Karakullukçu'ya ziyaret

13 Ocak 2017 Cuma, 15:55
İl Tarım Müdürü'nden Başkan Karakullukçu'ya ziyaret
İl Tarım Müdürü'nden Başkan Karakullukçu'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Erdemir Başkan İsmail Karakulluçu'ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
Samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan İsmail Karakullukçu, Mehmet Erdemir'e Arifiye'deki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi verdi. Görüşülen bir diğer konu ise, halen prefabrik binada hizmet veren Arifiye İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü için yapılacak hizmet binası oldu. Başkan İsmail Karakullukçu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İl Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Sayın Mehmet Erdemir'in ziyareti bizi ziyadesiyle memnun etti. Arifiye'miz her ne kadar ilimizin sanayi merkezi konumunda bir ilçe olsa da, birçok tarımsal faaliyeti bünyesinde bulundurmakta. Köy statüsünde iken, İlçemize mahalle olarak bağlanan birçok yerleşim birimimizde mısır, buğday, kabak. ıspanak, marul, lahana vb. tarım ürünlerinin yanında, alternatif tarım ürünlerinden kivi yetiştiriciliği yapılmakta. Yine küçükbaş ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği yapılıyor. Tüm bunların yanında Arifiye'miz, Dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliğinde, Yalova'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük merkezi konumunda. İl ormanı ve Sapanca Gölü'nün oluştuğu sera etkisi sayesinde, çok kaliteli süs bitkileri yetiştirebiliyoruz. Bu gün Arifiye'de 3 binin üzerinde insanımız, bu alanda istihdam ediliyor. Arifiye'miz sanayi merkezi olması yanında, çok verimli tarım arazilerine sahip bir ilçedir. Biz de geleceğe dönük planlamalarımızı yaparken, Bakanlığımızca belirlenen sanayi alanları dışında kalan kısımlardaki tarım arazilerini koruyarak gelecek nesillere aktarmaya azami gayret gösteriyoruz. Sayın Müdürümüzle sohbetimiz sırasında kendisi ile bilgi alışverişinde bulunduk. Bu konudaki bilgimiz ve kültürümüz arttı. Nazik ziyareti nedeniyle, kendisine çok teşekkür ediyor, ilçemizdeki başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.
İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Erdemir de yaptığı açıklamada, "Dünya'da ve ülkemizde tarım yapılan verimli araziler ve su kaynakları hızla tükeniyor. Oysa gelecekte insanlık, su ve toprak savaşları yapacak hale gelecek. Tabii ki büyük ve güçlü bir ülke olabilmek için gelişmek, sanayileşmek, üretmek zorundayız. Ancak, bunu yaparken verimli tarım arazilerimizi ve su kaynaklarımızı korumak zorundayız. Bakın güzel ülkemiz Dünya'da kendi kendine yetebilen birkaç ülkeden biriyken, hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği ve küresel ısınma, tarımsal faaliyetlerdeki artan maliyetler, gençlerin fabrikalarda çalışmak için şehre göç etmesi gibi birçok nedenden dolayı, tarımsal faaliyetlerimiz günden güne azalmaktadır. Bu gün, birçok tarım ürününü dışarıdan ithal eder duruma geldik. Bu bakımdan sanayi ve konut alanlarını planlarken tarım arazilerini ve su kaynaklarımızı korumak zorundayız. Hükümetimiz olanaklar ölçüsünde tarımsal faaliyetlerde, mazot, gübre, hayvan vb. konularda birçok destek vermektedir. Ancak, bir toprak reformu yapılması zorunluluğu var. Söz gelimi birçok çiftçimizin ektiği yerler hala babalarının, dedelerinin üstüne. Veraset ve intikal işlemleri yapılmadığı için, birçok destekten faydalanamıyor. İl tarım müdürlüğü olarak, verilen destekler, veraset işlemlerinin yapılması ve toprak analizi ile ekilecek ürünlerin sırası konularında çiftçimizi bilinçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gün de değerli başkanımızla görüş alışverişinde bulunmak ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğümüz için yapılacak hizmet binasını görüşmek için, kendilerini ziyaret ettik. Bizleri kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(RŞ-İÇ)

13.01.2017 15:59:00 TSI
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