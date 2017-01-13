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Girişimcilik kursuna yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi ile KOSGEB'in birlikte düzenlediği girişimcilik kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şahinbey Belediyesi ve KOSGEB'in ortaklaşa başlattığı uygulamalı girişimcilik eğitimine başvuran 300 kişiye yapılan mülakat sonrasında kendi işletmesini açmalarını sağlamak için uygulamalı girişimcilik eğitimi verilmeye başlanacak.

Kursiyerleri ziyaret eden Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kursa başvurunun yoğun olduğunu belirterek, "Herkes kendi işinin patronu olmak ister. Bu işin özü de bu zaten. Daha önce İŞKUR ile kendi işlerini kurmaları için 400 kişilik bir protokol imzalamıştık. Bu kursumuzdan mezun olan girişimcilere aldıkları eğitim sonrasında sertifikalarını verdik. Bu arkadaşlarımız inşallah kendi işlerini kuracaklar. Yakın zamanda KOSGEB müdürümüz ile 300 girişimcinin faydalanabileceği yeni bir protokol imzaladık. İnşallah buradan eğitim alan 300 girişimci de kendi işini kurarak hem ülke ekonomisine hemde Gaziantep'imizin ekonomisine önemli katkılar sunacaklardır. 300 kişilik girişimcilik kursumuz için daha ilk günden yoğun başvurular aldık. Önümüzdeki günlerde bu tür çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

(AOA-Y)



13.01.2017 16:00:28 TSI

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