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Kadın Aile Destek Merkezi'nde 2016 yılında 3 bin 485 kişiye danışmanlık hizmeti verildi

13 Ocak 2017 Cuma, 15:56
Kadın Aile Destek Merkezi'nde 2016 yılında 3 bin 485 kişiye danışmanlık hizmeti verildi
Kadın Aile Destek Merkezi'nde 2016 yılında 3 bin 485 kişiye danışmanlık hizmeti verildi

(Fotoğraflı)

İsmail Bulut
KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin aile kurumunun güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kadın ve Aile Destek Merkezi, 2016 yılında 3 bin 485 kişiye birebir danışmanlık ve rehberlik hizmeti verdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2011 yılında kurulan Konya Aile Destek Merkezi (KADEM), rehberlik hizmetlerini, eğitim faaliyetlerini ve konferanslarını artırarak sürdürüyor. Ailenin ve toplumun gelişimine yönelik çalışmalarına 2016 yılında da devam eden Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Destek Merkezi, bireylerin ekonomik, kültürel ve psikolojik mücadele güçlerinin artırılması, aile bireylerinin katılımcı, üretken, kendilerine yeterli hale gelebilmelerine yardımcı olunması amacıyla geçtiğimiz yıl 3 bin 485 kişiye danışmanlık ve rehberlik hizmeti verdi. Bu hizmetlerle, aile bireylerinin sorunların çözümüne katkı sağlayan, mevcut ailevi problemlerin tespit edilmesi ve çözümü konusunda gayret gösteren merkez, 31 ilçede 7 bin 250 ilköğretim okulu öğrenci velisi, Kur'an Kursu öğreticileri ve Kız Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri verdi.
Yine Konya'nın ilçelerinde "Vakıf İnsan 0-18 Yaş Aile Eğitimleri"nde 150 ayrı kursta toplam 4 bin 79 kişiye 14 hafta süreyle eğitim veren Kadın ve Aile Destek Merkezi, üniversite, lise, Kur'an Kursu ve öğrenci yurtlarında "Ben Kimim", "Sosyal Medya", "İletişim", "Sevgi Dilleri", "Olumlu Düşünme", "Diğergamlık", "Arkadaşlık ve Dostluk", "Öfke Yönetimi", "Hayatın Anlamı" konularında bin 600 öğrenciye de seminer verdi.
(İS-İP-Y)

13.01.2017 16:00:44 TSI
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