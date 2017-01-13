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"Enerji tasarrufu" resim yarışmasında dereceye girenlere ödül



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin(ÇEDAŞ) ortaklaşa düzenlediği "enerji tasarrufu" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ, Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği yarışmanın ödül töreni Tokat Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Ödül törenine Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Küsbeci, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Ersalan, ÇEDAŞ İl İşletme Müdürü M. Akif Ertüzün, CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş Tokat İl Müdürü Aykut Ayan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı. 'Tasarruf Ediyorum, Geleceğe Enerji Bırakıyorum' adlı sinevizyon gösteriminin ardından konuşma yapan ÇEDAŞ İl İşletme Müdürü M. Akif Ertüzün, ülkemizde enerji yoğunluğunun dünya ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Son 25 yılda kişi başı elektrik tüketiminin 4 kat artmış olduğuna dikkat çeken Ertüzün, 2023 stratejik hedeflerin 2023 yılına kadar enerji yoğunluğunun yüzde 20 azaltılmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Enerjide daha az dışa bağımlı bir ekonomi, atmosfere daha düşük oradan karbon, üretimi azaltmadan etkin ve verimli çalışmaya yönelik çalışmalara ağırlık vermek gerekiyor. Enerji tüketiminin büyük bir kısmı üretim aşamasında oluşmaktadır. Sanayide yapılacak enerji verimliliği çalışmalarıyla ciddi enerji tasarrufu sağlanabilir. Hiç emek harcamaksızın çok az bir yatırımla yüzde 10 seviyesinde enerji tasarruf edilebilir ve böylelikle işletmelerin üretim potansiyeli artmış olur" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Ersalan, güzel bir etkinliğin taçlandırıldığı ödül törenine katılmaktan memnun olduğunu ve elektrik tasarrufu bilinci aşılanmasına yapılan çalışmanın anlamlı olduğunu vurguladı. Vali Yardımcısı Küsbeci ise enerjide dışa bağımlılığın azaltılması anlamında enerji tasarrufu bilincinin yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Eğitimle bu konu üzerine yoğunlaşılarak enerjinin daha verimli kullanılabileceğini ifade eden Küsbeci, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirildiği resim yarışmasında birinci olan Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğrencisi Açelya Yılmaz'a Vali Yardımcısı Küsbeci ise dizüstü bilgisayar ödülünü verdi. İkinci olan Gaziosmanpaşa Ortaokulu Öğrencisi Seda Demirel'e tablet hediyesini İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Ersalan, üçüncü olan Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu öğrencisi Kevser Şahin'e ise bisiklet ödülünü ÇEDAŞ İl İşletme Müdürü M. Akif Ertüzün takdim etti.

(Nİ-SLH-Y)



13.01.2017 16:01:16 TSI

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