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Gençlerle kültür söyleşisi

- Bursa'nın kültürel mirası genç nesillere aktarılıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Somut Olmayan Kültürel Miras' projesi gençlerden büyük ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Bursa Araştırmaları Merkezi (BAM) ekibinin yaklaşık 7 yıldır üzerinde çalıştığı 'Somut Olmayan Kültürel Miras' projesi kapsamında elde ettiği veriler, Ovaakça Şarık Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ilgisini çekti. BAM tarafından düzenlenen seminerin sunumlarını Cengiz Bütün, Cemil Menteşe, Resmiye Nur Güney, Muhammet Mustafa Şahin ve Betül Misci yaptı.

Öğrenciler, ilgiyle izledikleri programda, 'Bursa'nın köyleri', 'Bursa köylerinde çocuk oyunları', 'Bursa köylerinde gelenek ve görenekler' ile 'Bursa köylerinde sofra ve yemek kültürü' gibi konular hakkında bilgiler edindi.

Seminerin sonunda Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan köy kitapları okul kütüphanesine hediye edildi.

(MŞ)



13.01.2017 16:01:35 TSI

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