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Çorlulu muhtarlar yeni kimlik kartı başvurusunda bulundu



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde mahalle muhtarları Nüfus Müdürlüğüne giderek yeni çipli kimlik kartları için müracaatta bulundu.

Çorlu Nüfus Müdürlüğü tarafından teslim edilmeye başlanan yeni çipli kimlik kartlarına ilişkin müracaatlar devam ediyor. Bu kapsamda Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Neşe Benek, dernek yöneticisi ve üyesi de olan mahalle muhtarları ile Çorlu Nüfus Müdürlüğüne giderek yeni kimlik kartları için başvuru yaptı.

Çorlu Nüfus Müdürlüğüne mevcut kimlik kartları ve biometrik fotoğraf ile giden Çorlulu muhtarlar gerekli prosedürleri yerine getirerek başvuruda bulundu.

(SŞ-Y)



13.01.2017 16:01:54 TSI

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