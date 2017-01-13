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Rektör Şeker, Ahmet Keleşoğlu ile ilgili anma mesajı yayımladı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konyalı hayırsever iş adamı Ahmet Keleşoğlu'nun ebediyete intikal edişinin 2. yıldönümü dolayısıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker bir anma mesajı yayımladı.

Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Merhum Dr. Ahmet Keleşoğlu'nun Hakk'a yürüyüşünün 2. yıldönümünde, rahmet ve minnetle anıyorum. Kendisi herkese örnek, güzide ve hayırlarla yad edilmeyi hak etmiş bir kişilikti. Kökenini unutmadan milli değerlere saygılı ve ticari hayatta başarı göstermek için azimle gecesini gündüzüne katan bir şahsiyet olarak kazancının da gelecek nesillere harcanması yönünde vakfetme özelliğine sahip bir bireydi. Kendisi Allah vergisi olarak, büyük bir sosyal, vicdani ve iş zekasına sahipti. Vefatının 2. yıldönümünde merhum Dr. Ahmet Keleşoğlu'na Allah'tan gani gani rahmet diliyorum."

(İHA-FM-Y)



13.01.2017 16:02:07 TSI

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