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Engelli sporculardan Müdür Bozçelik'e ziyaret

13 Ocak 2017 Cuma, 15:58
Engelli sporculardan Müdür Bozçelik'e ziyaret
Engelli sporculardan Müdür Bozçelik'e ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanifi Baykara ve Bedensel Engelliler Derneği Spor Kulübü Basketbol Takımı sporcuları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik'i ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Van Bedensel Engelliler Derneği Spor Kulübü Başkanı Hanifi Baykara, Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takımının bu yıl 2. Ligde mücadele ettiğini belirtti. Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda takım kaptanı olan Hanifi Baykara ve beraberindeki takım arkadaşları, Müdür Bozçelik'ten destek beklediklerini dile getirdiler.
Ziyaretten çok memnun kaldığını ifade eden Bozçelik ise, Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile ilgili her türlü desteği vereceklerini belirterek, Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanifi Baykara ve Bedensel Engelliler Derneği Spor Kulübü Basketbol Takımı sporcularına teşekkür etti.
(MSA-Y)

13.01.2017 16:02:49 TSI
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