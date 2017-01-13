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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Yaman'dan ziyaretler

13 Ocak 2017 Cuma, 15:58
Başkan Yaman'dan ziyaretler
Başkan Yaman'dan ziyaretler

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman Bilecik'te bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.
Başkan Yaman, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette yapımı devam eden futbol sahası, belde gençlerini spora çekme konusunda istişareler gerçekleştirildi. Yaman bu ziyaretin ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda göreve başlayan Bayırköy Çok Programlı Lisesi'nde görev yapan Necmi Güven'i ziyaret etti. Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu Sekreterliği görevine başlayan Güven'e hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Yaman ardından İl Afet ve Acil Durum(AFAD) Müdürü Hayri Demirel'i ziyaret etti. Başkan Yaman gerçekleştirdiği ziyarette olumsuz hava şartlarında dahi özveriyle çalışan AFAD'a teşekkürlerini ileterek, "Herhangi bir afet ve acil durumlarda yerinde tespit yaparak duruma ilk müdahaleyi eden savaş ve seferberlik anında oluşabilecek zararlara karşı, halkı ve kurumları önceden eğitim bilgiler veren sorumluluğu en yüksekte olan sizlere teşekkür ederiz. İşlerinizde kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.
(CKT-CY-y)

13.01.2017 16:03:08 TSI
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