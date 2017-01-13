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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Çankaya'nın parkları kışın da güzel

13 Ocak 2017 Cuma, 16:00
Çankaya'nın parkları kışın da güzel
Çankaya'nın parkları kışın da güzel

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Başkent'in karlı geçen günlerinden geriye bembeyaz park manzaraları ve parklarda kardan adam yapan çocuk görüntüleri kaldı.
Hafta sonlarını temiz havada çocuklarıyla birlikte geçirmek isteyenlerin de tercih ettiği parklarda artık uçurtma, futbol ve salıncak keyfi yerine kardan adamlar yapılıp, kartopu oynanıyor. Ankaralıların gözde dinlenme mekanlarından olan Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Lozanpark, 100. Yıl Çankaya parkları hafta sonu kar manzarası eşliğinde spor yapmak, kardan adam yapıp kartopu oynamak isteyenleri bekliyor.
İçinde yer alan tesisleriyle gün boyu keyifle vakit geçirme olanağı sağlayan parklar eşsiz görselliğiyle de Ankaralıları bekliyor.
(ZEY-SÜ-Y)

13.01.2017 16:03:48 TSI
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