Öğrencilerinden askerlere mektup

- Aksaray'da öğretmenler ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 'Askerime Mektup Var' projesi kapsamında 135 öğrenci, Diyarbakır'ın Dicle İlçesindeki terör örgütüne karşı mücadele veren Türk askerine mektup yazdı



AKSARAY (İHA) - Aksaray'ın Eskil İlçesi'ne bağlı Eşmekaya Beldesi'nde bulunan Eşmekaya İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 'Askerime Mektup Var' projesi kapsamında okulda öğrenim gören 135 öğrenci, Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'ndeki terör örgütüne karşı mücadele veren Türk askerine mektup yazdı.

Mektuplarla birlikte öğrencilerin kendi harçlıklarıyla aldıkları çikolatalarda hediye kutusu ile gönderildi. Okulda görev yapan Rehber Öğretmen Özlem Özdemir ve Beden Eğitimi Öğretmeni Şeyma Nur Sin tarafından gerçekleştirilen projenin amacı, terör örgütü ile mücadele eden askerlerin yüzünü güldürmek, moral vermek.

Rehber Öğretmen Özlem Özdemir, "Vatanın aziz bekçileri olan askerlerin yüzünü güldürebilmek, onlara teşekkür iletmek ve onlara karşı olan borcumuzu bir nebze de olsun ödeyebilmek, en önemlisi de yetiştirdiğimiz nesle en kutsal hazinemiz olan askerlerimizi unutturmamak ve vatanını sevmek adına okul bünyesinde bu çalışmayı yaptık. Proje kapsamında öğrenim gören 135 öğrencimiz Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'ndeki, terör örgütüne karşı mücadele veren Türk askerine mektup yazdı. Mektuplarla birlikte öğrencilerin kendi harçlıklarıyla aldıkları çikolatalarında bulunduğu hediye kutusu hazırlanarak gönderildi" dedi.

Rehber öğretmen Özlem Özdemir, "Öğrencilerimize askerimize mektup yazalım dediğimizde yaşadıkları heyecanı görmek bizi gururlandırdı. Bu heyecanı askerlerimize iletebilmek adına, öğrencilerimizin kocaman yüreklerinden çıkıp küçücük ellerinde hayat bulan mektuplarını aldık. Askerimize olan sevgimizi burada ki asker ağabeyleriyle bir olup resmedip yolladık. Her ananın, her ocağın gururu olan askerlerimize minnet ve şükran borcumuzu ödeyemeyiz. Ama bu soğuk kış günlerinde, evinden, anasından, atasından, eşinden, çocuğundan uzak kalmış ana kuzularının gönlünü biraz da olsa ısıtabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Hazırlanan hediye kutusu kargo görevlilerini teslim edilip, Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'ndeki jandarma komutanlığına gönderildi.

13.01.2017 16:04:06 TSI

