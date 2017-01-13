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Söke'nin TEOG şampiyonları ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke'nin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı Şampiyonlarını unutmadı. 23-24 Kasım tarihinde gerçekleşen TEOG Sınavında 120 tam puan yapan Söke'nin başarılı öğrencileri ödüllendirildi.

TEOG Sınavlarına Söke'de toplam Bin 640 öğrenci katıldı. Bu öğrencilerden 50'si 115 ve üzeri puan almayı başardı. Bu öğrencilerden Kocagözoğlu İlkokulu öğrencisi İlke Ünlü, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Yiğit Özden ve Amerikan Kültür Kolej öğrencisi Efe Çağan Akkuş 120 tam puan almayı başardı.

Söke'nin TEOG Şampiyonlarını ağırlayan İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu başarılı öğrencileri kutladı. Gerçekleşen ödül töreninde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Şimşek ve öğretmenler de bulundu.

Söke'de geçmişe dönük sınav analizlerinin yapılacağını ve çıkan sonuçlar ışığında sınav başarı oranlarının arttırılması için çalışmalar yapılacağını belirten İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Bireysel başarıdan çok genel başarının da ne olduğunu görmek istiyoruz. Söke'nin genel başarısını arttırmak istiyoruz. Bunun için öğrencilerimiz, velilerimiz ve okul yönetimlerine büyük görev düşüyor. Sınavlarda başarılı olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum, inşallah daha büyük başarılar onların olsun" dedi.

Kaymakam Kurtbeyoğlu öğrencilere tavsiyelerde bulunurken, kendilerini her alanda geliştirmelerini istedi. Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu öğrenciler okumaları için kitap, yazmaları için kalem hediye etti.

(LT-MB-Y)



13.01.2017 16:04:08 TSI

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