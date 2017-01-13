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Söke Trakya Birlik Kooperatifi Başkanı Mustafa Avcı'nın acı günü



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Trakya Birlik Kooperatifi Başkanı Mustafa Avcı'nın annesi Emine Avcı vefat etti.

92 yaşında olduğu ve ani bir kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenilen Emine Avcı'nın cenazesi öğle namazı sonrası Çeltikçi Camiinde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş başta olmak üzere çiftçi camiasının bulunduğu cenaze töreninin ardından Emine Avcı Akyeniköy'de bulunan aile mezarlığına defnedildi.

(LT-MB-Y)



13.01.2017 16:04:39 TSI

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