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İlişiği olmayan yabancılar okul çevrelerinden uzaklaştırılacak



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valiliği, ilişiği olmadığı halde okul çevresinde toplanan kişilerin uzaklaştırılacağı, karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması, okul çevrelerinde şiddetin önlenmesi, giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel gürültü, kavga ve taciz gibi olayların önüne geçilmesi amacıyla alınan karar uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların önlerinde ve çevresinde, okulla bağı olmayan şahısların veya grupların, öğrencileri rahatsız ederek, eğitim ve öğretimin engel olmalarının önlenmesi amacıyla kararın alındığı belirtilen açıklamada, ''Öğrencilerin, şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal, bedensel ve cinsel yönden etkileyecek müstehcen neşriyat ve diğer olumsuz unsurlardan, yasa dışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması amacıyla okulların çevresinde, bahçesinde, müştemilatında veya okul dış kapısı önünde mazereti olmaksızın öğrenci veya şahısların bulunmasına izin verilmeyecektir. Eğitim ve öğretimin sağlıklı yapılmasını engelleyen şahısların, toplulukların ve satıcıların eğitim saatlerinde çevresinde beklemesi, gezinmesi ve bulunması önlenecektir. Okul çevresinde bulunması tehlike teşkil eden kişilerin okul çevresine mesken tutmaları engellenerek uzaklaştırılmaları sağlanacaktır. Uyuşturucu, uyarıcı, yaralayıcı, kesici, delici, doğrudan ya da dolaylı olarak insan hayatına tesir etmekle birlikte her türlü gıda maddesinin satışına ve alımına kat'iyetle engel olunacak ve teşebbüsü halinde ilgili mevzuat hükümleri tatbik edilecektir'' denildi.

(CKT-CY-Y)



13.01.2017 16:05:22 TSI

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