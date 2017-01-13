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Gemlik'te riskli binalar yıkılıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde çürük olduğu için tahliye edilen apartmanlar yıkılıyor.

Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi eski Pazar Caddesi'nde yaklaşık 3 ay önce boşaltılan Güler Kardeşler Apartmanı belediye ekiplerince yıkıldı. Terminal karşısında bulunan Mendi Apartmanı'nın yanı sıra üç bloklu bir başka apartmanı da yıkan Gemlik Belediyesi ekipleri, son bir yıl içinde 4. riskli binanın yıkımını tamamlamış oldu.

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ilçede 1980'li yıllarda ve öncesinde deniz kumu ile yapılmış çok sayıda bina olduğunu hatırlatarak, Güler Kardeşler Apartmanı'nın da onlardan birisi olduğunu söyledi. Apartman sakinlerinin yaptığı müracaat sonrası yapılan tetkiklerde, binanın sola doğru 30-40 santim yattığının belirlendiğini anlatan Yılmaz, hem apartmanda oturanlar, hem de çevre apartman ve dükkânlar açısından risk teşkil eden binanın yıkımının başarıyla tamamlandığını söyledi.

(MŞ)



13.01.2017 16:05:31 TSI

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