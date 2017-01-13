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Gümüşhaneli Fırıncılar dernekleşti



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GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane genelinde faaliyet gösteren fırıncılar bir araya gelerek Gümüşhane Fırıncılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurdu.

15 Temmuz Zafer Meydanında dernek binalarını hizmete açan dernek yönetimi, 37 üyesinden 27'sinin katıldığı ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Dernek binasında bir araya gelen fırıncılar adına açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Halit Zengin, fırıncılar olarak yaşadıkları sorunlara çözümler üretmek, sosyal yardımlaşmayı ön plana çıkartmak için dernekleşme çalışmalarını bir süredir yürüttüklerini söyledi.

Hedeflerinin, ünü sadece Gümüşhane sınırlarını değil Türkiye'nin sınırlarını dahi aşan Gümüşhane Ekmeğini kurumsal bir kimlik altında daha ileriye taşımak olduğuna kaydeden Zengin, "Kurmuş olduğumuz dernek, Gümüşhane'de faaliyet gösteren fırıncı arkadaşlarımızın isteği ve desteği ile kuruldu. Derneğimiz ülkemize, milletimize, Gümüşhane'mize hayırlı olsun. Meslektaşlarımız adına kalıcı çözümler üretmek, kanayan yaralarını sarmak, fırınlarımızı denetlemek, halkımıza üstün hizmet sağlamak amacı ile bu dernek kurulmuştur. Bunun yanı sıra tüzel bir kişiliğe kavuşan derneğimiz, ülkemizde, kentimizde yaşanan sosyal ve ekonomik konulara duyarsız kalamayacak, Gümüşhane kimliğini ön planda tutarak çalışmalarını bu hassasiyet içerisinde sürdürecektir" dedi.

Birlik oldukça ve bu birliği her koşulda sürdürdükçe aşamayacakları hiçbir engelin olmayacağını kaydeden Zengin, "Derneğimizin kapısı Gümüşhane'de faaliyet gösteren tüm meslektaşlarımıza açık olacak. Bizim herhangi bir ideolojimiz ve partizan bir yapımız yok. Milli birlik ve beraberlik içersinde, bizler çalışma koşullarımızı nasıl güçlendiririz, fırıncıları bir çatı altında toplayıp haksız rekabeti ortadan nasıl kaldırırız düşüncesini taşımaktayız. Biz, bugüne kadar olduğu gibi halkımızın sağlıklı ve kaliteli ekmek tüketimin sürdürülebilmesi ve bu süreçte de üyelerimizin helal kazançlarının devam ettirebilmesinin peşindeyiz"

Dernek olarak ilk etapta başta Valilik olmak üzere Kaymakamlıkları, Belediye Başkanlıklarını ve Oda Başkanlarına nezaket ziyaretlerinde bulunacaklarını belirten Zengin, "Var olan çeşitli sorunlarımız onlara ileterek, ortak çözümler noktasında görüş alışverişinde bulunacağız. Elbette onların bizlerden talepleri, bizimde onlardan isteklerimiz olacak. Bizler müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, çalışanlarımızın ve fırın işletmecilerimizin daha iyi koşullarda hizmet vermesini amaçlıyoruz. Şimdiye kadar ayrı ayrı çıkan ve yeterince karşılık bulamayan sesimizi dernek oluşumumuzun altında etkili hale getireceğiz" diye konuştu.

İlk genel kurul toplantısı ile belirlenen dernek yönetimi şu isimlerden oluştu: Halit Zengin, Bayram Karabulut, Mustafa Zengin, Mikdat Zengin, Mehmet Demir, Ali Zengin, Murat Zengin, Mustafa Ünlü, Mesut Karagül

(RE-ÖS-Y)



13.01.2017 16:05:44 TSI

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