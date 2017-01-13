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Muhafaza memurlarının kıyafetleri yenilendi



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez' in talimatıyla muhafaza memurlarının resmi kıyafetlerinin günümüz ve iklim koşullarına uygun olarak yenilenmesi için yapılan araştırma, geliştirme ve tasarım çalışmalarının ardından kıyafetler muhafaza memurlarına dağıtıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada bu elbiselerin yırtılmaya ve yanmaya karşı mukavemetli, hava geçirgenliği olan soğuk ve sıcağa uyumlu, su geçirmeyen, bedene göre esnek olabilen yüksek teknolojiye sahip kumaştan yapıldığını söyledi. Beşel, ayakkabı ve botların ise -400C-3500C'ye dayanıklı, iç kısımların metal aksanlarla beslenen, yaz kış rahat giyilebilecek şekilde üretildiğini ve dünya standartlarında yapılan testlerden geçirildiğini kaydetti. Beşel, "Ülkemizin akciğerleri ormanlarımızı canları pahasına koruyan orman muhafaza memuru çalışanlarımızın üstlendikleri bu zor görevlerinde çalışma şartlarına uygun olmayan kıyafetlerin değiştirilerek günümüz koşullarına uygun hale getirilmiştir" dedi.

(OA-OA-Y)



13.01.2017 16:07:16 TSI

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