Başkan Yaman'dan vatandaşlara soğuk uyarısı
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, vatandaşlara soğuk uyarısında bulundu.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle su sayaçlarının, tesisatlarının ve çeşmelerinin iyi korumaları gerektiğini belirten Başkan Yaman, "Havaların ısınması sebebiyle donan saatlerde arızalar meydana geldiğini bu nedenle de vatandaşlarımız mağdur oluyor. Özellikle durulmayan evlerdeki saatleri kontrol etmek gerekir. Kullanılmayan evlerde su daha çabuk donuyor bu nedenle de ısınan havayla bu evlerde daha çok su baskınına maruz kalınıyor. Vatandaşlarımızca saatlerin kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.
(CKT-CY-Y)
13.01.2017 16:08:30 TSI
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