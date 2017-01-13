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Tarihi Karagöz Meydanı için dev bir adım daha atıldı

13 Ocak 2017 Cuma, 16:04
Tarihi Karagöz Meydanı için dev bir adım daha atıldı
Tarihi Karagöz Meydanı için dev bir adım daha atıldı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün gerçekleştirilen oturumunda, tarihi Karagöz Meydanı'nın yeniden Trabzon'a kazandırılması için söz konusu alanda bulunan kamu binalarının başka bir alanda inşası amacıyla, finansman temini için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na oy birliği ile yetki verildi.
Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, tarihi Karagöz Meydanı'nı yeniden Trabzon'a kazandıracaklarını söyledi. Söz konusu alanda bugün itibariyle öğretmenevi ve okul bulunduğunu hatırlatan Başkan Gümrükçüoğlu, "Öğretmenevi ve okulu yeniden inşa etmek için Hacıkasım Camisi'nin yan tarafında TOKİ'nin kamulaştırma ile edindiği alanı belediye olarak satın aldık. Trabzon Öğretmenevi'ni ve Cudibey Ortaokulu'nu bu alanda belediye olarak daha da görkemli bir şekilde inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığımıza devredeceğiz. Bu işlemlerin ardından tarihte Hacivat-Karagöz oyunlarının oynatılmış olması münasebetiyle Karagöz Meydanı ismini alan bu alanı şehrimize tekrar kazandıracağız. Böylece Trabzon şehir merkezine çok önemli bir sosyal alan kazandıracağımız gibi tarihimize de sahip çıkmış olacağız. Bu çalışmamız Trabzon'un en merkezi alanının tarihe imza atacak şekilde yeniden vatandaşımıza kazandıracak olan çok büyük bir çalışmadır. Bu konuda finansman temini sağlayacağız" dedi.
(BK-ÖS-Y)

13.01.2017 16:08:32 TSI
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