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Eleşkirtli çiftçiler için sertifika töreni düzenlendi

13 Ocak 2017 Cuma, 16:06
Eleşkirtli çiftçiler için sertifika töreni düzenlendi
Eleşkirtli çiftçiler için sertifika töreni düzenlendi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ağrı ili Eleşkirt ilçesinde, "Sığırlarda Yetiştirme Hastalıkları" konusunda eğitim gören çiftçilere sertifikaları verildi.
DAP İdaresi'nin "Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında finanse edilen projede "Sığırlarda Yetiştirme Hastalıkları" konusunda eğitim verilerek, başarılı olan çiftçilere ödül ve sertifikalarının dağıtıldığı tören Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Zeliha Oruç Konferans Salonunda yapıldı.
Ağrı Vali Yardımcısı Ejder Demir, Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı Hasan Kurgan, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Ünal, Eleşkirt Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Selahattin Aysu , S.S Ağrı Pancar Ekiciler Kooperatifi Müdürü Mahir Akgün, DAP İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Gül Yıldız, DAP İdaresi İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü Ömer Faruk Karyağdı, Eleşkirtli çiftçiler, akademisyenler, idari personel ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okunmasıyla başladı.
Törende konuşan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel ÜNAL, Ağrı'da tarım ve hayvancılığın daha verimli hale gelebilmesi için çiftçi eğitimlerine önem verdiklerini söyledi. Verilen eğitimlerin kurumlar arası iş birliğiyle ortaya çıktığını dile getiren Ünal, " Eleşkirt Kaymakamlığının, Eleşkirt Belediyesinin, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının çok önemli desteklerini gördük. DAP İdaresi'nin bize olan desteği 1 milyon liraya ulaştı. Bizden desteklerini esirgemeyen kurum ve yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür ederim" dedi.
Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selvinaz Yakan, yaptığı konuşmada, "DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2016 yılı Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında finanse edilen 'Sığırlarda Yetiştirme Hastalıkları' konulu eğitimlerin ilkini tamamlamış bulunmaktayız. 70 çiftçimize eğitim verdik. Eğitimlerimiz 2017 yılında da devam edecektir" dedi.
Program, eğitimi başarıyla tamamlayan çiftçilere sertifikalarının verilmesi ve eğitimlere destek olan kurum ve yöneticilerine teşekkür plaketlerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.
(ERZ-Y)

13.01.2017 16:11:07 TSI
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