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Belediye ekipleri düzenleme çalışmalarına başladı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, son günlerde yaşanan kar yağışı ve şiddetli yağmur dolayısıyla tahrip olan yollarda tamirat, yeşil alanlarda da düzenleme çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz hafta ilçemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve ardından yaşanan şiddetli yağmur, şehrin pek çok noktasındaki yollarda tahribata yol açtı. Yolların yanı sıra yeşil alanlar ve bitkiler de zarar gördü. Havanın mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de söz konusu alanlarda çalışmaya başladı. Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak, Ergenekon Mahallesi Ethem Kaya Sokak ve Eski Manisa Yolu gibi noktalarda yol tamirat çalışmaları yapılırken, yeşil alanlardaki ağaçların gerekli budamaları ile bitki ekimleri gerçekleştirildi.

(AY-Y)



13.01.2017 16:11:17 TSI

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