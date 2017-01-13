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Halep'e yardım konvoyu yola çıktı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı önderliğinde Suriyeli Türkmenler için açılan yardım kampanyası artarak devam ediyor. Kampanyada toplanan yardımlar TIR'larla yola çıktı. Yardım konvoyları için tören düzenlendi.

Düzce Belediyesi ve İHH tarafından Cedidiye Camisi önünde bulunan yardım TIR'ına

Türkmenlere ulaştırılmak üzere battaniye, yorgan, sünger yatak, soba, kuru gıda, kömür ve odun toplanıyor. Her hafta kampanyada toplanan yardımlar TIR'larla yola çıkıyor. Yardım konvoyları için düzenlenen törene Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin ve Dernek üyeleri katıldı. Yardımlar konvoyları dualar eşliğinde uğurlandı.

(AY)



13.01.2017 16:12:02 TSI

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