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Başkan Bakıcı'nın Bilecik ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Kadir Keskin'i ziyaret etti.

Bakıcı, Bilecik ziyaretlerinde ilk olarak İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz'ı ziyaret etti. Ardından İl Sağlık Müdür Yardımcısı Neslihan Urhal'ı da ziyaret eden Başkan Fatih Bakıcı, bu ziyaretlerinde ilçedeki aile hekimleri ve hastane hizmetleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ardından Bozüyük Devlet Hastanesi eski Başhekimi ve Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Kadir Keskin'i ziyaret eden Başkan Bakıcı, burada bir süre sohbet ederek Keskin'e işlerinde kolaylıklar diledi.

(FSİ-MET-Y)



13.01.2017 16:12:16 TSI

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