13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zabun: "Ekonomik ve sosyal gelişiminin en önemli mimarı basındır"

13 Ocak 2017 Cuma, 16:08
Zabun: "Ekonomik ve sosyal gelişiminin en önemli mimarı basındır"
Zabun: "Ekonomik ve sosyal gelişiminin en önemli mimarı basındır"

(Fotoğraflı)

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, "Türkiye'nin ekonomik, sosyal, hukuki ve demokratik gelişiminin en önemli mimarının basın sektörü olduğuna inanıyorum" dedi.
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle Mado Evi'nde KMTSO tarafından verilen kahvaltı programına KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Gölcü, yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Beşen, Sıddık Ciğer, Fevzi Gerger, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Sayın, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu'nun yanı sıra yerel ve ulusal gazete ile ajans temsilcileri katıldı.
Burada bir konuşma yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, "Terör ve siyaseti bolca konuştuğumuz 2016'yı tamamlayıp, 2017'ye girdiğimiz ve global konjonktür itibariyle 'fırtınalı sularda' yüzmeye çalıştığımız bugünlerde, siyasetin, iş dünyasının ve medya kuruluşlarımızın birlikteliği, işbirliği ve koordinasyonu ülkemizin bu zor günleri rahatça atlatabilmesini sağlayacak en etkili formüldür" dedi.
(OZR-Y)

13.01.2017 16:12:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kursiyerin kişisel resim sergisi
YEREL

KURSİYERİN KİŞİSEL RESİM SERGİSİ
Dulkadiroğlu'nda Ufka Yolculuk heyecanı
YEREL

DULKADİROĞLU'NDA UFKA YOLCULUK HEYECANI
AK Parti Afşin İlçe Başkanı Şeref Kırbıyık istifa etti
YEREL

AK PARTİ AFŞİN İLÇE BAŞKANI ŞEREF KIRBIYIK İSTİFA ETTİ
Başkan Mahçiçek, gazeteci adaylarıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN MAHÇİÇEK, GAZETECİ ADAYLARIYLA BULUŞTU
Mikro kredi sorumlularına iş sağlığı güvenliği eğitimi verildi
YEREL

MİKRO KREDİ SORUMLULARINA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ
Avcılar yaban hayatı için doğaya yem bıraktı
YEREL

AVCILAR YABAN HAYATI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKTI