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Zabun: "Ekonomik ve sosyal gelişiminin en önemli mimarı basındır"



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KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, "Türkiye'nin ekonomik, sosyal, hukuki ve demokratik gelişiminin en önemli mimarının basın sektörü olduğuna inanıyorum" dedi.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle Mado Evi'nde KMTSO tarafından verilen kahvaltı programına KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Gölcü, yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Beşen, Sıddık Ciğer, Fevzi Gerger, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Sayın, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu'nun yanı sıra yerel ve ulusal gazete ile ajans temsilcileri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, "Terör ve siyaseti bolca konuştuğumuz 2016'yı tamamlayıp, 2017'ye girdiğimiz ve global konjonktür itibariyle 'fırtınalı sularda' yüzmeye çalıştığımız bugünlerde, siyasetin, iş dünyasının ve medya kuruluşlarımızın birlikteliği, işbirliği ve koordinasyonu ülkemizin bu zor günleri rahatça atlatabilmesini sağlayacak en etkili formüldür" dedi.

(OZR-Y)



13.01.2017 16:12:54 TSI

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