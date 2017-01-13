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Bozüyük'te kar spora engel değil



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından hafta sonu oynanacak maçlar için Bozüyük Şehir Stadyumunda kar temizleme çalışmaları başlatıldı.

Bozüyük'te geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve hafta boyunca etkili olan kar yağışının ardından ilçe genelinde kar tahliyesi ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor. 15 Ocak 2017 Pazar günü saat 14.00'de oynanacak olan Bozüyük Vitra Spor - Çorlu Spor maçı öncesinde Bozüyük Belediyesi tarafından Bozüyük Şehir Stadyumunda kar temizleme çalışmaları başlatıldı. Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından sabah saatlerinde başlatılan çalışmaların hızla tamamlanması için Belediye bünyesindeki kar püskürtme makineleri kullanılırken, karın spor faaliyetlerini aksatmaması için saha içinde ve tribün girişlerinde temizleme çalışmalarına hız verildi.

(FSİ-MET-Y)



13.01.2017 16:12:56 TSI

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