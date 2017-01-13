YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 15 Temmuz fotoğraflarla anıldı

15 Temmuz fotoğraflarla anıldı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Selma Kara

Kamera : Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Gaziler Fotoğraf Sergisinde konuşan Vali Süleyman Kamçı, 15 Temmuz'un tarihe kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

İl Kültür Müdürlüğü sergi salonunda açılan fotoğraf sergisine, Vali Süleyman Kamçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını yapan Vali Süleyman Kamçı, "Arzu etmediğimiz ve hiçbir zaman olmasını istemediğimiz bir kara gün. Kültür Bakanlığı ve Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü işbirliği ile demokrasi şehitlerimiz ve gazilerimiz adına açılmış bu sergi hiç unutmamamız gereken bir sergi olmalı, zaten öyle de olacaktır. Serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, insanlarımızın fotoğrafların verdiği bilince layıkıyla adapte olmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

Vali Süleyman Kamçı, sergiyi gezdikten sonra anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı

(SK)



13.01.2017 16:13:37 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER