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Diyarbakır'da okullararası atletizm müsabakaları yapıldı



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da okullararası spor müsabakaları devam ediyor. Seyrantepe Spor Tesisleri'ndeki kros alanında gerçekleşen müsabakalara 400 sporcu katıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar, yıldızlar ve gençler kategorilerine göre yapıldı. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir'in de takip ettiği müsabakalarda yıldız kızlarda Sultan Uğurkan, yıldız erkeklerde Berat Ezgin, genç kızlar A kategorisinde Emine Öndeş, genç kızlar B kategorisinde Ümmügülsüm Tarcan, genç erkekler A kategorisinde Ömer İçlek ve genç erkekler B kategorisinde Yahya Karadeniz birinci oldu.

Müsabakalarda başarılı olan sporcuların ödüllerini Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ve Atletizm Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Azamettin Özaydoğdu verdi.

Kendi kategorilerinde birinci olan sporcular daha sonra Diyarbakır'ı bölge müsabakalarında temsil edecek.

(MÇ-MP-Y)



13.01.2017 16:15:31 TSI

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