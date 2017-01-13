Kelkit Kaymakamı Yavuz ve Belediye Başkanı Yılmaz, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti
(Fotoğraflı)
Yaşar Yıldız
BAYBURT (İHA) - Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz ve Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.
Kaymakam Yavuz ve Başkan Yılmaz'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu, ziyaretten memnun olduğunu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi. Vali İsmail Ustaoğlu'nun başarı dileklerine karşın teşekkürlerini bildiren Kaymakam Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ziyaret anısına Vali İsmail Ustaoğlu'na Türk Bayrağı motifli kilim hediye etti.
(YY-AA-Y)
13.01.2017 16:15:43 TSI
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