YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dulkadiroğlu'nda Ufka Yolculuk heyecanı

Dulkadiroğlu'nda Ufka Yolculuk heyecanı



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamında Dulkadiroğlu Belediyesi, Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği ile Ufka Yolculuk İl Temsilciliği tarafından Rıdvan Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda kitap dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin de katkılarıyla organize edilen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın da katıldığı kitap dağıtım töreni Rıdvan Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, eğitimin önemine değindi. Yerel yöneticiler olarak eğitim konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Okay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Ülkemizin geleceğini inşa etmek adına topyekun bir eğitim seferberliğine ihtiyaç var. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bizler de belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra eğitime de büyük önem veriyoruz. Toplumumuzun geleceği olan öğrencilerimize hizmet bizim için çok önemlidir. Eğitimi sadece okullara bırakmayacağız. Bu kapsamda yapılan tüm projeleri destekliyoruz. Ufka Yolculuk projesi de bu güzel etkinliklerden bir tanesidir. Biz de burada üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Burada bu özel projenin kitaplarını dağıtacağız. İnşallah çocuklarımız bu kitaplardan öğrendiklerini uygulayarak hayatlarında daha başarılı olacaklardır. Önümüzdeki tatil sürecinde çocuklarımız bu yarışmaya daha iyi hazırlanacaklardır. Güzel ödüller var. Ben bu güzel yarışmaya katılacak herkese başarılar diliyorum."

Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen kitap dağıtım etkinliğine Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın yanı sıra, Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Onursal Başkanı Salih Özsağır, Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Ufka Yolcuk Kahramanmaraş İl Temsilcisi İzzettin Pak ve yönetim kurulu üyeleri, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(OZR-Y)



13.01.2017 16:15:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER