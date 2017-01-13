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Rahmet Eli Derneği'nden 2 bin 917 aileye yardım

13 Ocak 2017 Cuma, 16:11
Rahmet Eli Derneği'nden 2 bin 917 aileye yardım
Rahmet Eli Derneği'nden 2 bin 917 aileye yardım

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Rahmet Eli Gıda Bankası ve Muhtaçlarla Dayanışma Derneği, 2016 yılı faaliyetleri kapsamında 3 bin aileye 207 bin 256 TL değerinde ayni ve nakdi yardımda bulundu.
Van Rahmet Eli Gıda Bankası ve Muhtaçlarla Dayanışma Derneği, 2016 yılı faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Açıklamalarda bulunan Rahmet Eli Gıda Bankası ve Muhtaçlarla Dayanışma Derneği Başkanı Sabri Yıldırım, Rahmet Eli Gıda Bankası'nın kurulduğu günden bu yana fakirin umudu, hayırseverlerin bağış kapısı ve yardım gönüllülerinin huzur kaynağı olduğunu belirtti. Van Rahmet Eli Gıda Bankası'nın sosyal yardımlaşmayı esas aldığını vurgulayan Yıldırım, "Bir aile olarak bereketli geçen bir yılı daha geride bıraktık. Toplumun kanayan yarası olan fakirlikle etkin bir mücadele sonucu ortaya çıkan derneğimiz, bu yardım seferberliğini İslami ve insani bir şuurla çalışarak bugünlere geldi" dedi.
Van halkının yardım yapma duygusunun her geçen yıl arttığını ifade eden Yıldırım, "Suriye ve Afganistan'da yaşanan iç karışıklıktan dolayı ilimiz epey bir göç almıştır. Bize müracaat eden Suriyeli ve Afganlara da gerekli yardımlar yapılmış, aynı şekilde Yüksekova, Cizre ve Şırnak gibi yerlerden ilimize gelen ailelerimize de yardım yapmaya çalıştık ve yapmaya da devam ediyoruz. Allah'a hamdolsun ki, hayırsever Van halkımızın yardım yapma duyguları daha da artmış ve bağışlarını derneğimizden eksiltmemişlerdir" ifadelerini kullandı.
2016 yılı içerisinde 2 bin 917 aileye 207 bin 256 TL değerinde ayni ve nakdi yardım yapıldığını vurgulayan Yıldırım, "2016 yılında 6 bin aile derneğimize müracaat etmiş, bu aileler ziyaret edilerek tespitleri yapılmış ve kayıt altına alınmıştır. Tespit edilen ailelere imkânlar ölçüsünde yardımlar ulaştırılmış, ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır. 2016 yılında toplam 2 bin 917 aileye 207 bin 256,65 TL değerinde ayni ve nakdi yardımlar yapılmıştır. Bu kapsamda Van'da bir marka haline gelen Rahmet Eli Gıda Bankasına her kesimden destek bekliyor, bizden desteklerini esirgemeyen üye ve gönüllü hayırsever ile esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(ATL-MSA-Y)

13.01.2017 16:15:50 TSI
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