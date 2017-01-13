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Mecliste 42 madde kabul edildi



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, komisyondan gelen 42 maddeyi kabul etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı 1. Oturumun son toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Vekili Turan Çakır'ın başkanlığında gerçekleşti. Geçen hafta komisyonlarda görüşülerek meclise havale edilen 42 madde meclis üyeleri tarafından ele alındı. Görüşülen 38 madde oy birliği ile kabul edilirken, 5 madde ise oy çokluğu ile meclisten geçti.

Toplantının sonunda bir sonraki meclis toplantısının 8 Şubat Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı.

(ED-SLH-Y)



13.01.2017 16:16:06 TSI

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