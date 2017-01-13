Amed Sportif Faaliyetler'de transfer
DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor'dan genç forvet oyuncusu Bertuğ Bayar'ı renklerine bağladı.
20 yaşındaki futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma yapılırken, Bertuğ'un Kartalspor'da yetiştiği ve daha sonra Hırvatistan'ın Dinamo Zagrep takımına transfer olduğu, bu sezonun başında da Akhisar Belediyespor'a geldiği bildirildi. 4'ü kupa ve 13'ü U21 Ligi olmak üzere bu sezon 17 maçta forma giyen Bertuğ'un, Teknik Direktör Taner Taşkın'ın talebi üzerine transfer edildiği kaydedildi. Taşkın'ın talebi ile daha önce yapılan 4 transferde de genç oyuncular tercih edilmişti.
(MÇ-MP-Y)
13.01.2017 16:16:29 TSI
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