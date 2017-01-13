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Başkan Kılınç Köşk'e bir proje daha kazandırıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - AK Parti'li Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç'ın DDY 3.Bölge Müdürlüğüne ziyaretleri sonucunda proje ödeneği onaylandı.

Köşk Tren Garı Restorasyon Projesi hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, "Asırlık ecdadımızın bize bırakmış olduğu demiryolu hattının bilindiği üzere ilçemiz merkezinden geçmektedir. Bizde mirasımıza sahip çıkmak, tarihimizi yeniden restorasyon ve bakım çalışması ile canlandırmak için Köşk Tren garı ve çevresi restorasyon projesi için DDY 3. Bölge Müdürlüğümüz ile çalışma yaptık. Mevcut Aydın-Denizli tren yolu hattı, ilçemiz merkezinden geçen Aydın-Denizli karayolunun kuzey kısmında yer alıyor. Biz burada demiryolu hattının her iki tarafında da peyzaj, hangar restorasyonu, mevcut hizmet binası restorasyonu vs. yapımı için proje ödeneğimizin onayı Bakanlığımız tarafından gerçekleşti. Hem restorasyon projemiz hem de yenileme projemizin bir bütün olarak tamamlanması ilçemiz için yararlı olacaktır. Köşkümüz için bir projeyi daha hayata geçirmekten dolayı çok mutluyuz. Hayırlı olsun" dedi.

(MB-Y)



13.01.2017 16:19:46 TSI

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