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Milas-Bodrum karayolunu su bastı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas-Bodrum karayolu, ilçede görülen etkili sağanak yağış ve giderlerinin bulunmaması sonrasında gölete döndü.

Milas'ta dün akşam ve sabah saatlerinde görülen etkili sağanak yağış sonrasında, Milas-Bodrum karayolu ve akıllı kavşak gölete döndü.

Karayolu kenarında göllenen su, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bir anda göle dönen karayolu içerisinde bulan sürücülerden kimisi hızını yavaşlatarak geçmeyi tercih ederken, kimisi de hızını yavaşlatmayıp yol kenarında dolmuş bekleyen vatandaşları ıslattı.

Vatandaşlar, dolmuş beklerken hızını azaltmayıp aksine göllenen suyu püskürten araç sürücülerine büyük tepki gösterdi.

Çevrede yaşayan vatandaşlar, karayolunda gideğenin olmadığına dikkat çekerek "Her yağış sonrasında, biz hemen hemen aynı manzarayı yaşıyoruz. Burada alt yapı ve su giderleri olmadığı için sağanak yağış sonrasında yol göle dönüyor. Bazı dikkatsiz sürücüler, göle dönen yolda hızını azaltmayıp dolmuş bekleyen vatandaşları ıslatıyor. Biz yetkililerden, karayolu ve dönel kavşakta oluşabilecek olumsuzluklara karşı su giderleri koyulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandılar.

Öte yandan sağanak yağış sonrasında, Milas'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda su göllendi. Göllenen su ile birlikte çamurlaşan yolda, aracıyla işe gitmek isteyen vatandaşlar çamura saplandı. Vatandaşlar, yolların düzeltilmesi için yetkililerden yardım talep etti.

(DL-MB-Y)



13.01.2017 16:20:13 TSI

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