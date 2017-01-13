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Mahalle Odaları Buluşmalarının son adresi Karasakal Mahallesi oldu



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Vali İsmail Ustaoğlu'nun, vatandaşlarla buluşmak için başlattığı Mahalle Odası Buluşmalarına Karasakal Mahallesi'nde devam edildi.

Karasakal Mahalle Odası'nda mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt kültüründe önemli bir yer tutan mahalle odası geleneğini devam ettirmek ve daha da canlandırmak adına 'Mahalle Odaları Buluşmaları' adı altında toplantılar organize ettiklerini söyledi. Vali İsmail Ustaoğlu toplantılarda vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek kent yönetiminde ortak bir akıl oluşturmak istediklerini belirterek, "Burada en önemlisi bu kültürümüzü yaşatmak ve bunun yanı sıra ilimizin kurum amirlerinin de katılımıyla mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinleyip bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak üzere mahalle odalarımızda vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz." dedi.

Ayda iki kere farklı mahalle odalarında düzenlenen toplantılara katılımın daha yüksek olmasını arzu ettiğini kaydeden Vali İsmail Ustaoğlu, toplantıların kültürel boyutunun yanı sıra vatandaşların devletle buluşması gibi bir özelliğe de sahip olduğunu belirtti. Mahalle Odaları Buluşmaları'na bundan sonrada devam edeceklerini dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, "Burada devlet-vatandaş buluşmasının güzel bir örneğini sergilemeye çalışacağız. Bu vesileyle katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Toplantımızın, Bayburt için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." sözlerini kullandı.

Vali İsmail Ustaoğlu'nun ardından mahalle sakinleri adına söz alan Karasakal Mahallesi Muhtarı Ziya Şadan Çalışkan ise organizasyon dolayısıyla Vali İsmail Ustaoğlu'na teşekkürlerini bildirerek, Karasakal Mahallesi hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Toplantı, mahalle tarihi ve ileri gelenleri hakkında çeşitli bilgiler verilmesinin ardından, Araştırmacı Ahmet Aker tarafından anlatılan 'Seferberlik Hikayeleri'yle devam etti. Aşık Hicrani, Bayburtlu Zihni gibi isimlerin manevi ve edebi yönleriyle anlatıldığı buluşmaya Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve vatandaşlar katıldı.

(YY-AA-Y)



13.01.2017 16:20:25 TSI

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