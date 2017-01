YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Özaltun, mahalle muhtarlarıyla buluştu

Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir merkez ile bazı dış mahallelerin muhtarları ile buluştu. Düzenlenen toplantıda bölgede yaşanılan elektrik ve su kesintileri konusu masaya yatırıldı.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nden Taşköprü Aile Çay Bahçesi'de düzenlenen toplantıya Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, MEDAŞ İcra Komitesi Üyesi Sami Kovancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, Beyşehir merkez ile Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin muhtarları katıldı. Belediye Başkanı Murat Özaltun, kar yağışı ve tipi sonrası bölgedeki enerji nakil hatlarında yaşanan ağır hasarlar nedeniyle Beyşehir, Hüyük ve Derebucak'ın yanısıra Konya'nın bazı ilçelerinin de karanlıkta kaldığına vurgu yaparak, Beyşehir Belediyesi olarak her türlü desteği seferber ettikleri MEDAŞ ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmaların ardından ilçe merkezine 24 saat geçmeden kısa bir süre içerisinde enerjinin yeniden verilmeye başlandığını söyledi. İlçeye gelen askeri helikopterle havadan, AFAD'a bağlı paletli iki kar aracının da kar örtüsü altındaki sahaya girerek yaptığı keşif ve taramalarda bölgede 47 elektrik direğinin yıkıldığının tespit edildiğini anlatan Özaltun, "MEDAŞ personelimiz yaşananların ardından gece gündüz demeden mesai yaparak, özveriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda karanlıkta kalan ilçelerimize yeniden elektrik enerjisi vermeye başladı. Bu konuda fedakarca çalışan MEDAŞ ekiplerimize ve MEDAŞ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Yürütülen çalışmalarda devletin tüm kurumlarıyla, imkanlarıyla seferber olduğunu, askeri helikopter ve AFAD desteğinin de sahadaki tüm manzaraya ortaya koyduğunu, tespitlerin bu şekilde yapılabildiğini vurgulayan Özaltun, "Olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. 37 yıldır ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Ama her ne olursa olsun şu bizi mutlu ediyor; bu olumsuzluktan dolayı can kaybı Allah'a şükürler olsun ki yaşanmadı. Şu an Beyşehir merkezimizde elektrik var, dış mahallelerimiz Üzümlü, Huğlu ve ile diğerlerinin elektrikleri ise yok. Tabii elektrikteki sorunlar bölge bölge giderilirken, elektriğin olmamasına bağlı olarak ise bazı yerleşimlerimizde içme sularında da şu an sıkıntılar yaşanıyor. Biz KOSKİ Genel Müdürümüzle konuşarak, jeneratör tedarik ederek Beytepe ve Esentepe'deki bu sorunu giderdik. Ama dış mahallelerimizden Çivril mahallemizde, Avdancık'ta, Üzümlü ve Huğlu'da içme suyu problemi yaşıyoruz. Jeneratör bağlayarak inşallah oradaki su problemi de giderilecek ama elektriğin gelmesi tamamen MEDAŞ yetkililerimizin uhdesinde bir konu. Belediye olarak imkanlarımızın hepsini MEDAŞ ekiplerimiz için seferber ettik. Belediye olarak ilçemizde kar temizliği yürütürken, vatandaşlarımıza 'kar temizliği mi, elektrik mi?' diye sorunca, 'öncelikle elektrik sorununu çözün' denilince, kar temizlemeyi bir kenara bıraktık, elektriğin gelmesi için bütün iş makinalarımızı, personelimizi o yönde kanalize ettik. Tabii burada bu konuyu, çalışmaları istişare etmek, sizleri bilgilendirmek ve bilgi alışverişinde bulunmak için toplandık" dedi.

MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş'tan Beyşehir Belediyesi'ne teşekkür

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş da, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili olarak mahalle muhtarlarına bilgiler aktardı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'a yürütülen çalışmalarda MEDAŞ'a verdiği desteklerden ötürü de teşekkür eden Uçmazbaş, "Verilen bu desteklerle kısa sürede Beyşehir ilçe merkezimizi enerjilendirdik. İnşallah amacımız; Beyşehir ilçemizin dış mahallelerini de en kısa sürede enerjilendirip elektriklerini verebilmek. Hüyük'ü dün enerjilendirdik, sıradaki hedefimizde ise Derebucak ilçesi ve Beyşehir'in Huğlu ve Üzümlü bölgesi var. Ardından tüm dış mahallelere sıra gelecek. İnşallah hafta sonu da dış mahallelerimizi enerjilendirmeyi hedefliyoruz. Böylece bu zorlu günleri geride bırakmayı arzu ediyoruz. Tabii bu çalışmalarımız, soruna geçici çözümlerdir. Beyşehir'e inşallah yatırımlarımız MEDAŞ olarak devam edecek. 2016'da ilçemize yatırım yapmıştık ama inşallah bunların dışında da yeni yatırımlar yapmayı arzu ediyoruz. Belediyeye çok teşekkür ediyoruz. Sonuçta biz imkanlarımızı ne kadar seferber edersek edelim, belediye yardımcı olmadıktan sonra bizim gücümüz de belli bir yere kadar oluyor. Ama çok büyük destekler verildi bizlere Allah razı olsun. belediye başkanımızın yanısıra ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantının sonunda Uçmazbaş, mahalle muhtarlarından gelen soruları cevaplandırdı.

13.01.2017 16:21:18 TSI

