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Milas'ta duyarsızlık 112 ekiplerine sıkıntı yaşattı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde 112 Sağlık Ekipleri, duyarsız vatandaşlar yüzünden, zor anlar yaşamaya devam ediyor.



Milas'ta Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görev yapan 112 ambulansı ve ekipleri ne yazık ki duyarsız sürücüler nedeniyle sorunlar yaşamaya devam ediyor. 112 ambulansı tarafından kullanılan ve daha önceleri araç giriş kapısına yapılan hatalı parklar nedeniyle zor anlar yaşayan sağlık ekipleri, bu kez beklemedikleri bir görüntüyle karşılaştılar.

Duyarsız bir vatandaş 48 HG 316 plakalı aracını giriş kapısına değil, tam da ambulansın önüne park ederek, sağlık ekiplerinin yaklaşık 5 dakika vakaya geç kalmasına sebep oldu.

Yapmış olduğu park sırasında çevredekilerin "ambulans her an vakaya çıkabilir" uyarısına aldırmayan araç sürücüsünün "anahtar üzerinde" dediği iddia edildi.

(ÇP-MB-Y)



13.01.2017 16:21:34 TSI

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