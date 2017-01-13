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SANKO Okulları genç yüzücülerinin başarısı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Okullar Arası Gençler Yüzme İl Birinciliği Yarışmalarında Özel Sanko Okulları öğrencileri dört birincilik, 18 ikincilik, üç üçüncülük ve altı dördüncülük olmak üzere toplam 31 madalya aldı.

Kamil Ocak Yüzme Havuzunda düzenlenen müsabakalarda, Özel Sanko Okulları Genç Kızlar Takımı il üçüncüsü, Genç Erkekler Takımı ise il dördüncülüğü kupasını kazandı.

Özel Sanko Okulları Yüzme Takımları Başantrenörü Baran Çeviksever, Barış Kılboz,Alperen Gül, Deniz Ay, Furkan Dinçer, Başak Özberk, Altan Tekgül, Ceren Ülger, Selçuk Polat, Mert Kıroğlu, İdil Kale, Selim Güneş, Ecem Güney, Doğa Örsyürek, Elif Şevval Kaya, Teoman Efe Kuday, Şenay İlayda Kılıç, Taha Alp Bolat ve Ozan Batu Çifçioğlu'ndan oluşan takımlarımızı başarılarından dolayı kutluyoruz" diye konuştu.

(AOA-Y)



13.01.2017 16:24:13 TSI

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