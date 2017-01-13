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Milas'ta kurs kayıtları başladı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılacak olan kantin işletme belgesi yerine geçen Açık Alan Satıcılığı Kursu ve Emlak Danışmanlığı Kursu kayıtları devam ediyor. Kurum ayrıca ikinci yarıyılda da pek çok kurs açmayı planlanıyor.

İkinci yarıyılda; Fransızca, Almanca, İngilizce, Osmanlıca, bilgisayar, hasta kabul, kösele deri çanta yapımı, fotoğrafçılık, F klavye ve işaret dili alanlarında gelen talep üzerine kurs açmayı planlayan Milas Halk Eğitimi Merkezi, iki önemli kurs için başvuru kabul ediyor.

Yeterli başvurunun ardından açılacak olan kurslardan, kantin işletme belgesi yerine geçen Açık Alan Satıcılığı Kursu ve Emlak Danışmanlığı Kursu kayıtları devam ediyor.

Milas Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılacak olan kurslardan Açık Alan Satıcılığı Kursu'nun 4 gün olmak kaydı ile 21-22-28-29 Ocak tarihlerinde, Emlak Danışmanlığı Kursu'nun ise 23 Ocak-17 Mart tarihleri arasında verilmesi planlanıyor.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların, şahsi olarak kuruma diploma ve kimlik fotokopisiyle başvurması isteniyor. Öte yandan şuanda devam eden el işi kurslarına misafir kursiyer olarak katılım sağlanabildiği belirtilirken, misafir kursiyerlere kurs sonunda katılım belgesi verilecek.

(MB-Y)



13.01.2017 16:22:09 TSI

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