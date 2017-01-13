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Dilencilere 20 bin lira ceza



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yaparak kolay yoldan para kazanan dilencilere ceza yağdırdı.

Zabıta yetkililerinin verdiği bilgeye göre, geçtiğimiz yıl içinde dilencilik yapan 193 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Şehrin değişik noktalarında kendilerine acındırarak para toplayan 193 dilenciye Kabahatler Kanunu'na istinaden 20 bin 265 Lira para cezası kesildiği ve dilencilerin üzerinden çıkan 5 bin 642 Liranın da kamuya aktarıldığı kaydedildi. Yetkililer, 2016 yılı içinde dilendikleri tespit edilen 3 bin 311 kişiye de müdahale edildiğini söylediler. Bir çoğu çocukları kullanan dilencilere itibar edilmemesini isteyen Zabıta yetkilileri, "Vatandaşlarımız, çocuk ya da bebekleriyle dilenenlere kanmasın. Kolay yoldan para kazanmayı meslek haline getiren şahıslarla en etkili yol onlara acıyıp para vermemektir" uyarısında bulundu.

(RFK-Y)



13.01.2017 16:22:13 TSI

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